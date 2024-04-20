ДБР викрило групу шахраїв, які під виглядом співробітників Бюро виманювали у людей гроші

«Співробітники» пропонували широкий спектр послуг для «клієнтів» – від закриття кримінальних проваджень до переслідування конкурентів.

Джерело фото: ДБР

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У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття групи шахраїв, які під виглядом співробітників Бюро видурювали у людей гроші.

Зокрема, пишуть у Держбюро, за оперативною інформацією, люди, які не мають жодного відношення до правоохоронних органів, представлялись працівниками ДБР.

«Вони пропонували широкий спектр послуг для потенційних «клієнтів» – від закриття кримінальних проваджень до переслідування конкурентів, заявників тощо», – пишуть у Бюро.

За фактом протиправних дій уже порушили кримінальне провадження, документується та встановлюється повне коло осіб причетних до оборудок, а за місцями проживання проводяться обшуки та вилучаються докази протиправної діяльності.

Наразі слідчі дії тривають.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві викрили чоловіка, який користувався липовим посвідченням працівника Бюро.

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