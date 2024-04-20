ГБР разоблачило группу мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги

«Сотрудники» предлагали широкий спектр услуг для «клиентов» – от закрытия уголовных производств до преследования конкурентов.

Источник фото: ГБР

В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении группы мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги.

В частности, пишут в Госбюро, по оперативной информации, люди, не имеющие никакого отношения к правоохранительным органам, представлялись работниками ГБР.

«Они предлагали широкий спектр услуг для потенциальных «клиентов» – от закрытия уголовных производств до преследования конкурентов, заявителей и т.д.», – пишут в Бюро.

По факту противоправных действий уже возбуждено уголовное производство, документируется и устанавливается полный круг лиц, причастных к сделкам, а по местам жительства проводятся обыски и изымаются доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве разоблачили мужчину, который пользовался липовым удостоверением работника Бюро.

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