В Нидерландах рекомендуют правительственным организациям прекратить использование Facebook

Нидерландская служба защиты конфиденциальности АР рекомендует прекратить использование соцсети Facebook пока остается непонятным, что происходит с личными данными пользователей.

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Нидерландская служба защиты конфиденциальности АР 19 апреля заявила, что рекомендует правительственным организациям прекратить использование соцсети Facebook пока остается непонятным, что происходит с личными данными пользователей государственных страниц. Об этом пишет «Reuters».

«Люди, посещающие правительственную страницу, должны быть уверены, что их личные и конфиденциальные данные находятся в надежных руках», - заявил глава регулятора Алейд Вольфсен.

Младший министр по цифровизации Александра ван Хуффелен заявила, что материнская компания Facebook Meta к лету должна была прояснить, как она может развеять беспокойство нидерландского правительства по безопасности данных.

«Иначе мы будем вынуждены прекратить использование Facеbook в соответствии с этим советом (советы Нидерландской службы защиты конфиденциальности – ред.)», – отметила она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok, чтобы противостоять распространению российской пропаганды на платформе. Об этом сообщает ЦПД.

«Если вам известны ТиkTok-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины, и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу [email protected]», – добавили в Центре.

Потом заместительница руководителя ЦПД Алина Бондарчук сообщила, что уже наработана модель реагирования на сомнительные аккаунты и их начнут блокировать «совсем скоро».

Как писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты от разных фракций в законопроекте о регулировании Telegram предлагают выдвинуть требования к соцсети.

Это следует из зарегистрированного законопроекта 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т.д.

Также стало известно, что при обсуждении законопроекта 11115, который может урегулировать Telegram и публикуемый в этой сети контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook.

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