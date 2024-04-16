СНБО совместно с TikTok будет блокировать сомнительные аккаунты – заместительница руководителя ЦПД Бондарчук

Уже наработана модель реагирования на сомнительные аккаунты и их начнут блокировать «совсем скоро».

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Центр противодействия дезинформации при СНБО совместно с TikTok наработали модель реагирования на сомнительные аккаунты и начнет блокировать такие каналы «совсем скоро». Об этом рассказала заместительница руководителя ЦПД Алина Бондарчук.

«У нас уже есть список аккаунтов, которые не стоит просматривать. Он есть на сайте ЦПД и во всех соцсетях. Мы дали этот список и дальше перейдем к блокировке. Буквально еще пару дней, и уже начнем блокировать их», - сообщила она.

При этом Бондарчук отметила, что если контент из этих заблокированных аккаунтов будет появляться на других каналах, они будут автоматически заблокированы уже даже без жалоб.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok, чтобы противостоять распространению российской пропаганды на платформе. Об этом сообщает ЦПД.

«Если вам известны ТиkTok-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины, и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу [email protected]», – добавили в Центре.

Как писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты от разных фракций в законопроекте о регулировании Telegram предлагают выдвинуть требования к соцсети.

Это следует из зарегистрированного законопроекта 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т.д.

Также стало известно, что при обсуждении законопроекта 11115, который может урегулировать Telegram и публикуемый в этой сети контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook.

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