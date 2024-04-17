Попытки оформить на одного человека нескольких занятых уходом за ним и получить отсрочку будут блокироваться с помощью Реестра военнообязанных

Новый закон о мобилизации предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных «Оберег» будет автоматически блокироваться предоставление отсрочки более чем одному ухаживающему за больным лицом или лицом с инвалидностью.

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Новый Закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449, принятый парламентом 11 апреля) предусматривает автоматизированное предотвращение попыток оформить на одного человека с инвалидностью нескольких занятых уходом за ним.

Так, новая ч. 9 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», регулирующая вопросы отсрочки от призыва, определяет, что «Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов обеспечивается невозможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации более чем одному военнообязанному по основаниям, указанным в пунктах 9–14 части первой настоящей статьи».

Соответственно в пунктах 9-14 ч. 1 ст. 23 говорится о следующих случаях:

Не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:

9) занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умершая (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать не имеют других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые за выводом медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

10) опекун лица, признанного судом недееспособным;

11) имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

12) имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью ІІІ группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии в лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

13) имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных их содержать (не считая случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в неизменном уходе, находятся под арестом (не считая домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения либо лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

14) члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

Следовательно, если военнообязанный намерен каким-то образом оформить отсрочку по основанию ухода, но у нуждающегося уже будет лицо, занятое уходом за ним, это будет видно в Реестре «Оберег», и соответствующее оформление должно быть автоматически заблокировано.

Также закон предусматривает, что проверка оснований предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформления осуществляется ТЦК.

Кроме того, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на одну из вышеупомянутых отсрочек.

Порядок оформления отсрочки от призыва военную службу во время мобилизации с помощью этого реестра определяется Кабинетом министров Украины.

Очевидно, эта норма будет работать в комплексе с законом о цифровизации военного учета (законопроект 10062), который вступил в силу 4 апреля и предусматривает, что данные о номере телефона, адресе, электронной почте, месте работы, оцифрованном лице, результатах медосмотров на пригодность к военной службе заносят в Реестр военнообязанных. Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров. Фактически на всех военнообязанных будет сформировано определенное «досье» с достаточно обширным перечнем личной информации, независимо от того, будут ли такие лица пользоваться потом электронным кабинетом или не изъявят такого желания.

Автор: Наталя Мамченко

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