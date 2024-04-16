Объединенные Арабские Эмираты накрыл сильный ураган — города уходят под воду, авиарейсы задерживаются

В Дубае сильные ливни и ураган.

Источник фото: Khaleej Times

На Объединенные Арабские Эмираты во вторник, 16 апреля, обрушился мощный ураган. Сильные ливни затопиливають города и один из ведущих мегаполисов страны, Дубай.

Об этом информирует местное издание «Khaleej Times».

На опубликованных видео видно, что вода затопила одну из магистралей и уже прибыла в торговые центры. Национальный метеорологический центр объявил красный уровень тревоги во многих регионах страны. Власти попросили жителей оставаться «чрезвычайно бдительными», поскольку прогнозируются опасные погодные явления чрезвычайной серьезности. Предупреждение объявлено до 18 часов 17 апреля.

Кроме того, государственных служащих в ОАЭ отправили работать из дома, а Международный аэропорт Дубая приостанавливал работу на 25 минут из-за сильного шторма.

Источник фото: Khaleej Times

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