Нелегальный сбыт леса: в Житомирской области на взятке разоблачили руководителя природного заповедника

Руководитель природного заповедника привлек к рубкам деревьев подчиненных ему работников, а также позаботился о безопасном вывозе древесины из охраняемой зоны.

В Житомирской области сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора природного заповедника «Древлянский» за нелегальный сбыт леса. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ему инкриминировано получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное повторно.

Подозреваемый организовал незаконную вырубку деревьев на территории природного заповедника. Таким образом решил обеспечить лесом-кругляком местного жителя.

Руководитель природного заповедника привлек к рубкам деревьев подчиненных ему работников, а также позаботился о безопасном вывозе древесины из охраняемой зоны. Речь шла о продаже более полусотни кубометров сосновых бревен на сумму 120 тыс. грн.

За свои услуги он получил 32 тыс грн неправомерной выгоды.

При получении дежурной части взятки мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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