Нелегальний збут лісу: на Житомирщині на хабарі викрили керівника природного заповідника

Керівник природного заповідника залучив до рубок дерев підпорядкованих йому працівників, а також подбав про безпечне вивезення деревини із охоронюваної зони.

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На Житомирщині повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора природного заповідника «Древлянський» за нелегальний збут лісу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене повторно.

Зазначається, що підозрюваний організував незаконну вирубку дерев на території природного заповідника. У такий спосіб вирішив забезпечити лісом-кругляком місцевого жителя.

Керівник природного заповідника залучив до рубок дерев підпорядкованих йому працівників, а також подбав про безпечне вивезення деревини із охоронюваної зони. Йшлося про продаж понад пів сотні кубометрів соснових колод на суму 120 тисяч грн.

За свої «послуги» він отримав 32 тисяч грн неправомірної вигоди.

Під час одержання чергової частини хабара чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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