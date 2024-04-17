Український оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» покажуть на Netflix

З 21 квітня на стрімінговій платформі Netflix можна буде переглянути «20 днів у Маріуполі».

Фото: Instagram/20daysinmariupol

Оскороносний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" покажуть на Netflix. Це станеться вже з 21 квітня. Про це стримінгова платформа повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Фільм також можна переглянути онлайн і на українських стримінгових платформах.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" — робота українського військового кореспондента та письменника, відеографа АP Мстислава Чернова. Також над ним працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко.

У стрічці зафільмовані 20 днів з облоги Маріуполя в лютому та березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" став першою стрічкою від України, що здобула премію "Оскар".

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