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Український оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» покажуть на Netflix

07:37, 17 квітня 2024
З 21 квітня на стрімінговій платформі Netflix можна буде переглянути «20 днів у Маріуполі».
Український оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» покажуть на Netflix
Фото: Instagram/20daysinmariupol
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Оскороносний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" покажуть на Netflix. Це станеться вже з 21 квітня. Про це стримінгова платформа повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Фільм також можна переглянути онлайн і на українських стримінгових платформах.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" — робота українського військового кореспондента та письменника, відеографа АP Мстислава Чернова. Також над ним працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко.

У стрічці зафільмовані 20 днів з облоги Маріуполя в лютому та березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" став першою стрічкою від України, що здобула премію "Оскар".

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