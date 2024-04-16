Геннадій Шаповалов став командувачем військ оперативного командування «Південь»

Командувачем військ ОК «Південь» призначений бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира – Геннадія Шаповалова.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

За плечима бойового офіцера Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії». Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів ЗСУ, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід, пишуть в ОК «Південь».

«Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей» — наголосив Геннадій Шаповалов.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що командувачем військ оперативного командування «Захід» призначили Володимира Шведюка.

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