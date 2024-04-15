Володимир Шведюк став командувачем ОК «Захід»

Командувачем військ оперативного командування «Захід» призначили Володимира Шведюка.

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Командувачем військ оперативного командування «Захід» призначили бригадного генерала Володимира Шведюка. Про це йдеться у повідомленні ОК «Захід».

Шведюк опублікував своє звернення, у якому зазначив, що прагне до того, щоб командування стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності.

«Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо», – написав він.

Володимир Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області. Закінчив Національну академію оборони України.

До березня 2022 він обіймав посаду заступника командувача сил ТРО ЗСУ, а у березні 2022 – начальника штабу угруповання Об'єднаних сил.

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