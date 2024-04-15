Азійські акції впали, а золото зміцнюється, оскільки ринок тримає трейдерів у напрузі

Золото подорожчало більш ніж на 0,5% до 2356,39 доларів США за унцію.

Джерело фото: REUTERS/Andrew Kelly

Азійські акції впали, а ціни на золото зросли в понеділок 15 квітня, оскільки настрої до ризику постраждали після того, як Іран атакував Ізраїль і посилив побоювання з приводу ширшого регіонального конфлікту, тримавши трейдерів у напрузі. Долар США досяг нового максимуму за 34 роки по відношенню до японської ієни. Про це пише «Reuters».

Щодо золота, то воно подорожчало більш ніж на 0,5% до 2356,39 доларів США за унцію.

Як зазначають у виданні, ціни на нафту майже не відреагували на події у Ізраїлі. Минулого тижня ф’ючерси на нафту Brent досягли максимуму в 92,18 долара за барель, найвищого рівня з жовтня.

Останнім часом Brent впав на 0,24% до 90,23 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 0,35% до 85,36 ​​долара за барель.

«Ключові ризики для світової економіки полягають у тому, чи переросте це зараз у ширший регіональний конфлікт, і яка відповідь буде на енергетичних ринках», — сказав Ніл Ширінг, головний економіст «Capital Economics».

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