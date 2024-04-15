Практика судів
  1. У світі

Азійські акції впали, а золото зміцнюється, оскільки ринок тримає трейдерів у напрузі

10:55, 15 квітня 2024
Золото подорожчало більш ніж на 0,5% до 2356,39 доларів США за унцію.
Азійські акції впали, а золото зміцнюється, оскільки ринок тримає трейдерів у напрузі
Джерело фото: REUTERS/Andrew Kelly
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Азійські акції впали, а ціни на золото зросли в понеділок 15 квітня, оскільки настрої до ризику постраждали після того, як Іран атакував Ізраїль і посилив побоювання з приводу ширшого регіонального конфлікту, тримавши трейдерів у напрузі. Долар США досяг нового максимуму за 34 роки по відношенню до японської ієни. Про це пише «Reuters».

Щодо золота, то воно подорожчало більш ніж на 0,5% до 2356,39 доларів США за унцію.

Як зазначають у виданні, ціни на нафту майже не відреагували на події у Ізраїлі. Минулого тижня ф’ючерси на нафту Brent досягли максимуму в 92,18 долара за барель, найвищого рівня з жовтня.

Останнім часом Brent впав на 0,24% до 90,23 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 0,35% до 85,36 ​​долара за барель.

«Ключові ризики для світової економіки полягають у тому, чи переросте це зараз у ширший регіональний конфлікт, і яка відповідь буде на енергетичних ринках», — сказав Ніл Ширінг, головний економіст «Capital Economics».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін оновить Розклад хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби, а процес ідентифікації обмежено придатних автоматизують

Уряд оновить Порядок проходження ВЛК та перелік хвороб, які визначають ступінь придатності до військової служби, і з середини травня почне викликати на повторне ВЛК обмежено придатних.

До закону про оперативно-розшукову діяльність внесуть зміни щодо повноважень САП з нагляду

Проблема полягає у тому, що після ліквідації Генпрокурором за поданням керівника САП Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генпрокурора норма статті 14 Закону про ОРД стосовно нагляду за додержанням законів не буде поширюватися на прокурорів САП.

Чинний закон про звернення громадян до влади скасують і ухвалять новий – ГНЕУ перелічило ризики

У проекті Кабміну виключаються норми про обов’язок керівників та інших посадових осіб органів держави розглядати звернення та проводити особистий прийом суб’єктів звернення, а відповідні повноваження покладаються на «уповноважених осіб».

Командир підрозділу отримав від волонтерів вантажівку, однак разом з нею отримав і проблеми через те, що не поставив автомобіль на облік

Суд визнав, що у офіцера не було іншої можливості виконати завдання командування.

Скільки заробляють керівництво і працівники Національної школи суддів: інформація ДСА

Оприлюднено розмір заробітних оплат в структурі НШСУ у 2023 році.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео