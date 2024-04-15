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Азиатские акции упали, а золото укрепляется, поскольку рынок держит трейдеров в напряжении

10:55, 15 апреля 2024
Золота подорожало более чем на 0,5% до 2356,39 долларов США за унцию.
Азиатские акции упали, а золото укрепляется, поскольку рынок держит трейдеров в напряжении
Источник фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Азиатские акции упали, а цены на золото выросли в понедельник 15 апреля, поскольку настроения к риску пострадали после того, как Иран атаковал Израиль и усугубил опасения по поводу более широкого регионального конфликта, держа трейдеров в напряжении. Доллар США достиг нового максимума за 34 года по отношению к японской иене. Об этом пишет «Reuters».

Что касается золота, то оно подорожало более чем на 0,5% до 2356,39 долларов США за унцию.

Как отмечают в издании, цены на нефть почти не отреагировали на происходящее в Израиле. На прошлой неделе фьючерсы на нефть Brent достигли максимума в 92,18 доллара за баррель, самого высокого уровня с октября.

В последнее время Brent упал на 0,24% до 90,23 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 0,35% до 85,36 доллара за баррель.

«Ключевые риски для мировой экономики заключаются в том, перерастет ли это сейчас в более широкий региональный конфликт, и какой ответ будет на энергетических рынках», - сказал Нил Ширинг, главный экономист «Capital Economics».

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