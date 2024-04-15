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Напад Ірану знизив ціни на нафту: як це вплине на світові ринки

10:10, 15 квітня 2024
Ціни на нафту падають, ринок знижує премію за ризик.
Напад Ірану знизив ціни на нафту: як це вплине на світові ринки
Джерело фото: glavcom
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Ціни на нафту різко знизилися в результаті зменшення премій за ризик після нападу Ірану на Ізраїль, повідомляє Reuters.  Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в червні впали на 23 центи або 0,2%, до 90,22 долара за барель. А ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні знизилися на 29 центів або 0,3%, до 85,37 долара за барель до 04:30 GMT.

Атака Ірану, яка включала понад 300 ракет і безпілотників, стала першою такого роду за більш ніж тридцять років на Ізраїль з боку іншої країни. Це викликало занепокоєння щодо можливого регіонального конфлікту, який може вплинути на транспортування нафти через Близький Схід.

Однак, атака завдала лише невеликої шкоди, оскільки ракети були збиті ізраїльською системою оборони "Залізний купол" та за допомогою інших країн. Уоррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів у ING, зауважив, що "атака була багато в чому розрахована в дні, що передували їй. Обмежені збитки і відсутність людських жертв можуть призвести до більш збалансованої реакції з боку Ізраїлю".

Незважаючи на це, невизначеність залишається, і все залежить від того, як зараз реагує Ізраїль.

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