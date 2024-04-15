Нападение Ирана снизило цены на нефть: как это повлияет на мировые рынки

Цены на нефть падают, рынок снижает премию за риск.

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Цены на нефть резко снизились в результате уменьшения премий за риск после нападения Ирана на Израиль, сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне упали на 23 цента или 0,2%, до 90,22 доллара за баррель. А фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае снизились на 29 центов или 0,3%, до 85,37 доллара за баррель к 04:30 GMT.

Атака Ирана, которая включала более 300 ракет и беспилотников, стала первой такого рода за более чем тридцать лет на Израиль со стороны другой страны. Это вызвало беспокойство относительно возможного регионального конфликта, который может повлиять на транспортировку нефти через Ближний Восток.

Однако, атака нанесла лишь небольшой ущерб, поскольку ракеты были сбиты израильской системой обороны "Железный купол" и с помощью других стран. Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING, заметил, что "атака была во многом рассчитана в предшествующие ей дни. Ограниченные убытки и отсутствие человеческих жертв могут привести к более сбалансированной реакции со стороны Израиля".

Несмотря на это, неопределенность остается, и все зависит от того, как сейчас реагирует Израиль.

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