Американские СМИ требуют от Байдена и Трампа публичных дебатов

14 крупнейших американских СМИ выслали письмо кандидатам на президента о публичных дебатах.

Источник фото: galka.if.ua

СМИ США направили письмо к вероятным кандидатам в президенты на 2024 год Джо Байдену и Дональду Трампу о проведении публичных дебатов перед следующими выборами. Письмо с этим призывом прислали 14 крупных новостных организаций, включая ABC News, CBS News, CNN, NBCUniversal News Group, FOX News Media, The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour и USA TODAY.

"Учитывая то, что контуры всеобщих выборов 2024 года уже четко обозначились, мы - подписавшиеся ниже национальные новостные организации - призываем вероятных кандидатов в президенты публично взять на себя обязательства принять участие во всеобщих предвыборных дебатах перед ноябрьскими выборами", - говорится в письме, о чем сообщает ABC News.

Выдвижение такого призыва связано с тем, что традиция американских выборов - дебаты - стала предметом неопределенности со стороны обоих кандидатов, как Байдена, так и Трампа.

Трамп, который избегал всех четырех дебатов на праймериз 2024 года, призвал Байдена принять участие в трех общих дебатах, запланированных на эту осень.

Однако, в СМИ также отмечено, что кампания Байдена выразила обеспокоенность по организации этих дебатов Комиссией по президентским дебатам. Они отмечают, что эта беспартийная группа, которая уже долгое время спонсирует.

Сам Байден пока избегает публичных комментариев относительно участия в дебатах с Трампом. В марте он ответил на вопрос журналистов об этом, сказав: "Это зависит от того, как он (Трамп, - ред.) будет себя вести".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.