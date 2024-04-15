Практика судов
  1. Суд инфо

Как получить копию судебного решения из архива суда: объяснение

09:34, 15 апреля 2024
Одной из основных услуг архива является выдача копий судебных решений и других документов, которые хранятся в нем.
Как получить копию судебного решения из архива суда: объяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ивановском районном суде Одесской области рассказали о процедуре получения документов из судебного архива, а именно - как получить копию судебного решения.

Основными функциями и задачами архива суда являются:

  • ведение архива и архивного дела в суде;
  • экспертиза ценности документов;
  • прием на хранение судебных документов и дел;
  • выдача копий судебных решений и других документов, которые хранятся в архиве суда;
  • выдача судебных дел для ознакомления участникам судебного разбирательства;
  • подготовка справок на основе сведений, которые есть в документах архивного подразделения, ведение их учета.

Судебные дела после рассмотрения передаются в архив, где хранятся согласно определенным срокам. По прошедшим годам, выполненные дела находятся на специальных полках, где их легко находить по хронологическому порядку.

Сроки хранения дел различаются в зависимости от их категорий. Например, дела о расторжении брака или определения места жительства ребенка хранятся в течение нескольких лет, тогда как дела о наследстве могут оставаться в архиве до 75 лет.

После окончания установленных сроков хранения, оригиналы судебных решений изымаются из дел, однако их копии можно получить, обратившись в суд с соответствующим заявлением. Таким образом, даже через десятки лет после закрытия дела, сохраненные в архиве документы могут быть восстановлены для нужд граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
В закон об оперативно-розыскной деятельности будут внесены изменения в части полномочий САП по надзору

Проблема состоит в том, что после ликвидации Генпрокурором по представлению руководителя САП Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генпрокурора норма статьи 14 Закона об ОРД по надзору за соблюдением законов не будет распространяться на прокуроров САП.

Действующий закон об обращениях граждан к власти отменят и примут новый – ГНЭУ перечислило риски

В проекте Кабмина исключаются нормы об обязанности руководителей и других должностных лиц органов государства рассматривать обращение и проводить личный прием субъектов обращения, а соответствующие полномочия возлагаются на «уполномоченных лиц».

Командир подразделения получил от волонтеров грузовик, однако вместе с ним получил и проблемы из-за того, что не поставил автомобиль на учет

Суд признал, что у офицера не было другой возможности выполнить задачу командования.

Сколько зарабатывают руководство и работники Национальной школы судей: информация ГСА

Обнародован размер заработной платы в структуре НШСУ в 2023 году.

Гражданские дела, где цена иска меньше 45 420 грн, а для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн, признают малозначительными

А в КАСУ установят, что делами незначительной сложности являются дела об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей 45 420 грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео