Как получить копию судебного решения из архива суда: объяснение

Одной из основных услуг архива является выдача копий судебных решений и других документов, которые хранятся в нем.

В Ивановском районном суде Одесской области рассказали о процедуре получения документов из судебного архива, а именно - как получить копию судебного решения.

Основными функциями и задачами архива суда являются:

ведение архива и архивного дела в суде;

экспертиза ценности документов;

прием на хранение судебных документов и дел;

выдача копий судебных решений и других документов, которые хранятся в архиве суда;

выдача судебных дел для ознакомления участникам судебного разбирательства;

подготовка справок на основе сведений, которые есть в документах архивного подразделения, ведение их учета.

Судебные дела после рассмотрения передаются в архив, где хранятся согласно определенным срокам. По прошедшим годам, выполненные дела находятся на специальных полках, где их легко находить по хронологическому порядку.

Сроки хранения дел различаются в зависимости от их категорий. Например, дела о расторжении брака или определения места жительства ребенка хранятся в течение нескольких лет, тогда как дела о наследстве могут оставаться в архиве до 75 лет.

После окончания установленных сроков хранения, оригиналы судебных решений изымаются из дел, однако их копии можно получить, обратившись в суд с соответствующим заявлением. Таким образом, даже через десятки лет после закрытия дела, сохраненные в архиве документы могут быть восстановлены для нужд граждан.

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