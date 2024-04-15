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Что празднуют 15 апреля и какие памятные события произошли в этот день

09:16, 15 апреля 2024
15 апреля в мире отмечают Всемирный день искусства.
Что празднуют 15 апреля и какие памятные события произошли в этот день
Источник фото: bjectiv.tv
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На 15 апреля приходятся ряд важных событий и празднований по всему миру. Среди них - Всемирный день искусства, который отмечается для чествования роли искусства в культурном развитии человечества. Также этот день отмечают как Международный день экологических знаний, что способствует распространению сознания о необходимости в сохранении окружающей среды. Для многих это также День Макдональдса, отмечающий важный этап в развитии глобальной фастфуд-индустрии. Международный день биомедицинской лаборатории привлекает внимание к достижениям в сфере медицинских исследований и лабораторной медицины.

Украина также чтит этот день как День работников уголовного розыска, определяя его важность в обеспечении правопорядка и борьбе с преступностью.

Святой для православных является память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, а также мучениц Василисы, Анастасии и других, которых этот день приводит к памяти.

По новому церковному календарю православные верующие вспоминают благоверного киевского князя Мстислава Владимировича. Мстислав I Владимирович, также известный как Мстислав Великий, был выдающимся древнерусским князем из династии Рюриковичей, который играл ключевую роль в сохранении единства Киевского государства.

Также в этот день православные чтят образ Пресвятой Богородицы Владимирской, которая является одной из древнейших икон, упомянутых в церковном календаре.

В мировой истории 15 апреля зафиксирован ряд событий:

1912 - В Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер "Титаник";

1920 - Во время I Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили узловую станцию Вознесенск;

1943 - Союзники создали объединенное командование морскими операциями в Средиземном море;

1948 - Состоялось первое военное столкновение между израильтянами и арабами;

1952 - Первый полет стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, одного из крупнейших самолетов своего времени;

2000 - На Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста;

2001 - Свою первую победу в гонках "Формула-1" одержал младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, Ральф Шумахер, который на машине "Вильямс" выиграл Гран-при на трассе в Сан-Марино;

2019 - Пожар в Соборе Парижской Богоматери.

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