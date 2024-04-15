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Що святкують 15 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:16, 15 квітня 2024
15 квітня у світі відзначають Всесвітній день мистецтва.
Що святкують 15 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня
Джерело фото: bjectiv.tv
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На 15 квітня припадають низка важливих подій та святкувань по всьому світу. Серед них - Всесвітній день мистецтва, який відзначається задля вшанування ролі мистецтва в культурному розвитку людства. Також цей день відзначають як Міжнародний день екологічних знань, що сприяє поширенню свідомості про потребу у збереженні навколишнього середовища. Для багатьох це також День Макдональдса, що відзначає важливий етап у розвитку глобальної фастфуд-індустрії. Міжнародний день біомедичної лабораторії привертає увагу до досягнень у сфері медичних досліджень та лабораторної медицини.

Україна також вшановує цей день як День працівників карного розшуку, визначаючи його важливість у забезпеченні правопорядку та боротьбі зі злочинністю.

Святою для православних є пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, а також мучениць Василини, Анастасії та інших, яких цей день приводить до пам'яті.

За новим церковним календарем православні віряни згадують благовірного київського князя Мстислава Володимировича. Мстислав I Володимирович, також відомий як Мстислав Великий, був видатним давньоруським князем з династії Рюриковичів, який грав ключову роль у збереженні єдності Київської держави.

Також в цей день православні вшановують образ Пресвятої Богородиці Володимирської, яка є однією з найдавніших ікон, згаданих у церковному календарі.

У світовій історії 15 квітня зафіксовано низку поді:

1912 - В Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер "Титанік";

1920 - Під час I Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ;

1943 - Союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі;

1948 - Відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами та арабами;

1952 - Перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу;

2000 - На Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;

2001 - Свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграв Гран-прі на трасі в Сан-Марино;

2019 - Пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

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