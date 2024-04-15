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У Сенаті США дійшли згоди щодо швидкої допомоги Україні та Ізраїлю

08:40, 15 квітня 2024
Лідер більшості у Сенаті США закликав негайно ухвалити новий пакет допомоги Україні та Ізраїлю.
У Сенаті США дійшли згоди щодо швидкої допомоги Україні та Ізраїлю
Джерело фото: Getty Images
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Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер повідомив про досягнутий "консенсус" між президентом Джо Байденом та лідерами Конгресу щодо надання допомоги Ізраїлю та Україні. Про це повідомляє ABC News.

На пресконференції в Нью-Йорку Шумер висловив сподівання, що цього тижня буде знайдено спосіб допомогти обом країнам. За його словами, найкращий спосіб це зробити - ухвалення Палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який передбачає допомогу Ізраїлю та Україні.

Сенат раніше ухвалив пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не допустив його до голосування. Шумер закликав до негайного ухвалення нового пакету, особливо стосовно допомоги Ізраїлю у відновленні протиракетної оборони та захисту від безпілотників.

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