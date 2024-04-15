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В Сенате США пришли к согласию относительно скорой помощи Украине и Израилю

08:40, 15 апреля 2024
Лидер большинства в Сенате США призвал немедленно принять новый пакет помощи Украине и Израилю.
В Сенате США пришли к согласию относительно скорой помощи Украине и Израилю
Источник фото: Getty Images
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Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил о достигнутом "консенсусе" между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса по оказанию помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает ABC News.

На пресс-конференции в Нью-Йорке Шумер выразил надежду, что на этой неделе будет найден способ помочь обеим странам. По его словам, лучший способ это сделать - принятие Палатой представителей одобренного Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, который предусматривает помощь Израилю и Украине.

Сенат ранее принял пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не допустил его к голосованию. Шумер призвал к немедленному принятию нового пакета, особенно в отношении помощи Израилю в восстановлении противоракетной обороны и защиты от беспилотников.

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