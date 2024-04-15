Нет батарей Patriot, тогда не о чем говорить, – Кулеба ответил на призывы США относительно ударов по НПЗ рф

Кулеба об атаках на российские НПЗ: это не повлияет на мировой рынок.

Источник фото: interfax.com.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв США не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что не видит причины для такого действия. Он отметил, что бомбардировки и пожары на таких объектах могут повлиять на российский энергетический рынок, а не на мировой.

По словам главы МИД, в Украине из-за постоянных воздушных атак увеличивается количество жертв среди мирного населения из-за недостатка батарей ПВО Patriot. Он также отметил, что "если нет батарей Patriot, нет пакета помощи, и еще о чем-то просят, тогда не о чем говорить".

"Послушал господина Остина, очень большой друг Украины, много для нас сделал, но вот в этом вопросе я не вижу причинно-следственной связи", - сказал Кулеба. Ранее Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому что это увеличит цену энергоносителей.

Кулеба убежден, что взрывы и пожары на НПЗ могут влиять на энергетический рынок страны-агрессора рф, а не на глобальный.

"Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, проблемы появляются именно на российском энергетическом рынке, но я не вижу проблем на мировом. У нас из-за ударов по нашей энергетической системе, из-за отсутствия батарей Patriot, растет количество раненых и погибших, людей, которые живут без света", - добавил министр.

По словам министра, если партнеры говорят: "Мы вам даем семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба не делать этого и вот этого", тогда есть предмет для разговора. А если нет, и еще просят чего-то не делать, тогда и предмета нет", - сказал Кулеба в эфире телемарафона.

Напомним, США не поощряют и не поддерживают удары Украины за пределами ее территории, - Госдепартамент США.

Кроме того, МЭА предупреждает, что атаки украинских дронов по российским НПЗ могут подорвать рынок дизельного топлива.

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