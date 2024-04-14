Telegram разрешил создавать стикеры из своих фотографий прямо в приложении

В приложении появилось обновление для любителей стикеров.

В приложении Telegram произошло очередное обновление. Теперь можно создать стикеры из своих фотографий прямо в приложении.

Как создать наклейку

Возьмите любую фотографию и добавьте текст, рисунок или анимированные наклейки, эмоджи и GIF, которые уже есть на платформе.

«Никогда в истории человечества (да и кошачества тоже) превращать кошек в визуальное искусство еще не было так просто», - пишут в блоге приложения.

Достаточно одного касания, чтобы вырезать объект и удалить фон. Пользователи могут вручную стирать и восстанавливать части своей фотографии, а также добавлять контур для достижения классического вида наклейки.

Для создания первой наклейки необходимо открыть панель наклейок с поля ввода в любом чате и нажать кнопку (+).

Когда наклейка будет готова, ее можно будет отправить или создать набор, чтобы использовать творения в своих чатах в будущем.

Также в Telegram в этом месяце обещают объявить еще о 16 новых возможностях.

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