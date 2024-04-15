Укрзализныця хочет создать единый билет для электричек и городского транспорта Киева

УЗ хочет объединить городской и загородный транспорт.

Источник фото: Серж Хуцану/village.com.ua

Укрзализныця выступает за то, чтобы городской транспорт Киева и электрички Kyiv City Express интегрировались в единую систему с общей системой оплаты. Об этом пишет «The Village Украина».

«Сейчас мы начинаем разрабатывать собственную ИТ-систему для пригородного направления. Среди основных требований, чтобы она принимала и платежные инструменты, которые уже популярны в городе. Чтобы пассажир мог рассчитаться транспортной картой или приложением, которое у него есть, а мы уже потом [с городом] проводили взаиморасчеты. Желательно, чтобы это работало в обе стороны, чтобы и человек где-нибудь в Фастове мог бы приобрести комплексный билет – электричка + трамвай. Мы за то, чтобы создать такую универсальную систему, чтобы все могли использовать удобные для себя способы оплаты. Интеграция уже частично работает, городская электричка принимает для оплаты приложение "Киев Цифровой". Конечно, мы заинтересованы в расширении сотрудничества. Надо это технически реализовать и юридически», – объяснил Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления Укрзализныци.

В УЗ уверены, что Киев будет не против создания единой системы оплаты для электричек и городского транспорта. «Конечно, все должны быть заинтересованы, потому что мы будем их билеты продавать, а они – наши. И это будет удобно для всех», – говорит Перцовский.

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