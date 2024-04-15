Укрзалізниця хоче створити єдиний квиток для електричок та міського транспорту Києва

УЗ хоче об’єднати міський та приміський транспорт.

Джерело фото: Серж Хуцану/village.com.ua

Укрзалізниця виступає за те, щоб міський транспорт Києва й електрички Kyiv City Express інтегрувалися в єдину систему зі спільною системою оплати. Про це пише «The Village Україна».

«Зараз ми починаємо розробляти власну ІТ-систему для приміського напрямку. Серед основних вимог, щоби вона приймала й ті платіжні інструменти, які вже популярні в місті. Щоби пасажир міг розрахуватися транспортною карткою чи застосунком, який у нього є, а ми вже потім [із містом] проводили взаєморозрахунки. Бажано, щоби це працювало в обидва боки, щоб й людина десь у Фастові могла би придбати комплексний квиток – електричка + трамвай. Ми за те, щоби створити таку універсальну систему, щоб усі могли використовувати зручні для себе способи оплати. Інтеграція вже частково працює, міська електричка приймає для оплати застосунок «Київ Цифровий». Звичайно, ми зацікавлені в розширенні співпраці. Треба це технічно реалізувати і юридично», – пояснив Олександр Перцовський, керівник пасажирського напряму Укрзалізниці.

В УЗ впевнені, що Київ буде не проти створення єдиної системи оплати для електричок і міського транспорту. «Звичайно, усі мають бути зацікавлені, бо ми будемо їхні квитки продавати, а вони – наші. І це буде зручно для всіх», – каже Перцовський.

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