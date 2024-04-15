У Раді хочуть підвищити показник відношення середньої пенсії до середньої зарплати до 60%

За словами Галина Третьякової, на сьогодні він складає близько 30%.

Джерело фото: rada.gov.ua

Голова комітету соцполітики та захисту прав ветеранів Верховної Ради та депутатка від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова на зустрічі з представниками Міжнародної організації праці повідомила, що відношення середньої пенсійної виплати до середньої заробітної плати в Україні на сьогодні складає близько 30%. Стратегічна ціль – підвищити цей показник до 60%.

«Коефіцієнт заміщення (відношення середньої пенсійної виплати до середньої заробітної плати) на сьогодні складає близько 30%. Іде потужна робота над тим, щоб цей показник в майбутньому складав не менше ніж 40%. Стратегічна ціль – це 60%», – наголосила народна депутатка.

Галина Третьякова зазначила, що наразі майже 30% населення України досягло пенсійного віку. Близько 9 млн громадян сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), за рахунок якого в тому числі виплачуються пенсії.

«Щоб підвищити відношення середньої пенсії до середньої зарплати, необхідно провести реформу ЄСВ, впровадити практику пенсійних накопичень, опрацювати питання підтримки фінансового благополуччя сім’ї, наприклад, за рахунок повернення домогосподарствам переплачених впродовж року податків, також сприяти зайнятості жінок», – зазначила Галина Третьякова.

Представники Міжнародної організації праці пообіцяли до наступної зустрічі у комітеті соціальної політики та захисту прав ветеранів змоделювати низку пропозицій, зокрема, в сфері розвитку пенсійної системи в Україні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні з 1 січня до 1 квітня кількість пенсіонерів зменшилася на майже 362 тисячі осіб. Так, якщо на початку року пенсію отримували 10 млн 516 тисячі осіб, то зараз – 10 млн 154 тисячі.

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