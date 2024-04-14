В Україні зменшилося число пенсіонерів: у ПФУ назвали кількість осіб

Середня пенсія по країні склала 5 743 грн.

Джерело фото: ЗМІ

В Україні з 1 січня до 1 квітня кількість пенсіонерів зменшилася на майже 362 тисячі осіб. Так, якщо на початку року пенсію отримували 10 млн 516 тисячі осіб, то зараз – 10 млн 154 тисячі.

Про це йдеться в інформації від Пенсійного фонду.

Середня пенсія по країні склала 5 743 грн.

В Києві середній розмір пенсії складає 7,8 тис. грн. Це найвища виплата в країні. На другому місці за рівнем середньої пенсії Рівненська область – 7,2 тис. грн. На третьому з показником в 7 тис. грн опинилась Донецька область. Найменшу пенсію платять в Тернопільській області – 4 399 грн.

Дані станом на 1 квітня

Дані станом на 1 січня

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.