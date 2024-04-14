Практика судів
  1. В Україні

У Луганську окупанти перепрофілюють викладачів української мови на вчителів російської

22:29, 14 квітня 2024
Вчителів української мови і літератури відправляють на перепрофілювання.
У Луганську окупанти перепрофілюють викладачів української мови на вчителів російської
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники перепрофілюють педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", на вчителів російської. "Курси" триватимуть для кожного педагога загалом 256 годин. Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

"Навчальний заклад, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на тимчасово захопленій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "Російська мова та література" та "Дошкільна освіта", — повідомили в Луганській ОДА. 

Там розповіли, що на курси направляють педагогів, які мають диплом про освіту зі спеціальністю "Українська мова та література", а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.

"Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси", — зауважили в ОДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чинний закон про звернення громадян до влади скасують і ухвалять новий – ГНЕУ перелічило ризики

У проекті Кабміну виключаються норми про обов’язок керівників та інших посадових осіб органів держави розглядати звернення та проводити особистий прийом суб’єктів звернення, а відповідні повноваження покладаються на «уповноважених осіб».

Командир підрозділу отримав від волонтерів вантажівку, однак разом з нею отримав і проблеми через те, що не поставив автомобіль на облік

Суд визнав, що у офіцера не було іншої можливості виконати завдання командування.

Скільки заробляють керівництво і працівники Національної школи суддів: інформація ДСА

Оприлюднено розмір заробітних оплат в структурі НШСУ у 2023 році.

Цивільні справи, де ціна позову менше 45 420 грн, а для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн, визнають малозначними

А у КАСУ встановлять, що справами незначної складності є справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує 45 420 грн.

Військовослужбовці перебувають під обстрілами, але не отримують 100 тисяч грн: що вирішив суд

Суд вказав, що факт виконання службових обов`язків у складі військової частини без доказів безпосередньої участі позивача у бойових діях, не створює обов`язку нарахування йому збільшеної додаткової винагороди.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду