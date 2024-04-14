У Луганську окупанти перепрофілюють викладачів української мови на вчителів російської

Вчителів української мови і літератури відправляють на перепрофілювання.

У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники перепрофілюють педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", на вчителів російської. "Курси" триватимуть для кожного педагога загалом 256 годин. Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

"Навчальний заклад, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на тимчасово захопленій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "Російська мова та література" та "Дошкільна освіта", — повідомили в Луганській ОДА.

Там розповіли, що на курси направляють педагогів, які мають диплом про освіту зі спеціальністю "Українська мова та література", а також тих, в кого не дійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.

"Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси", — зауважили в ОДА.

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