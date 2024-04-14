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На Прикарпатті чоловік, який вдарив жінку, рятуючи кішку, заплатить штраф

22:00, 14 квітня 2024
Чоловік оскаржив рішення, але апеляційний суд залишив його без змін.
На Прикарпатті чоловік, який вдарив жінку, рятуючи кішку, заплатить штраф
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Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого жителя Прикарпаття на вирок  суду, яким йому призначено штраф в розмірі однієї тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це повідомляє  Івано-Франківський апеляційний суд.

Засуджений в м. Яремче порушив громадський порядок посварився з місцевою мешканкою, вживаючи нецензурні слова. На зауваження з цього приводу не реагував, а навпаки продовжив конфлікт ляпасом  жінці. Наслідок  у потерпілої - синець на обличчі та набряк, які належать до легких тілесних ушкоджень.

В апеляційній скарзі обвинувачений оспорив суворість призначеного покарання. Вважає, що суд не визнав наявні пом’якшуючі обставини.

Як йдеться у вироку Яремчанського суду, обвинувачений пояснив, що біля магазину у Яремчі побачив собаку бійцівської породи бультер’єр, який гавкав на кішку. Він зробив зауваження жінці, щоб вона забрала собаку. Однак, за його словами, власниця собаки грубо відреагувала на зауваження. Він переніс кішку через дорогу, жінка сварилася і знімала його на телефон. Він повернувся, вибив з її рук телефон та вдарив її. Невдовзі його затримала поліція.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів більшістю голосів вважає, що апеляційна скарга обвинуваченого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Фактичні обставини справи, доведеність вини, кваліфікація дій обвинуваченого в апеляції не оспорюються, тому в цій частині не перевіряються.

Відповідно до вимог ст. 50, 65 ККУ, ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, а призначене винному покарання – законним й справедливим.

Оскаржений вирок в частині покарання цим нормам закону відповідає, підстав для його скасування чи зміни не встановлено.

Наведені апелянтом доводи не дають правових підстав для пом’якшення йому покарання.

Суд першої інстанції врахував обставини на які посилається  засуджений в апеляційній скарзі та призначив йому покарання у межах санкції частини першої статті 296 КК України у вигляді штрафу, яке є найм’якшим видом покарання і це покарання є  необхідним та достатнім для його виправлення, а також для запобігання вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

За наведених обставин апеляційний суд не вбачає правових підстав для скасування чи зміни вироку, тому  апеляційна скарга обвинуваченого задоволенню не підлягає,вирок Яремчанського міського суду від 25.01.2024 року, щодо нього залишено без змін.

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