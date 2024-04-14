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Фінляндія закриває водні пункти пропуску на кордоні з рф

19:39, 14 квітня 2024
Фінляндія запроваджує нові обмеження на кордоні з росією.
Фінляндія закриває водні пункти пропуску на кордоні з рф
Джерело фото: Getty Images
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У Фінляндії закривають декілька пунктів пропуску через море та озеро, які раніше були відкриті для росіян.

Зокрема, з 15 квітня росіянам призупиняють рух для прогулянок на воді по Сайменському каналу, що знаходиться на кордоні двох країн. Окрім цього, було закрито два морських пункти пропуску: Хаапасаарі та Сантіо.

Раніше Вищий адміністративний суд Фінляндії 14 березня вирішив відхилити скарги росіян на рішення уряду закрити кордон із росією, заявивши, що у них не було достатніх під собою підстав.

Суд вирішив відхилити скарги як неприйнятні. Він зазначив, що рішення щодо кордону не вплинули безпосередньо на ситуацію заявників таким чином, щоб дати їм право на оскарження.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський та Президент Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Глава України зазначив, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

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