Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Фінляндія надаватиме Україні довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський та Президент Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Глава України зазначив, що це сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

За його словами, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

«Допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

Дякую Фінляндії за підтримку України і нашого народу! Дякую за допомогу!», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.