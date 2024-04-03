Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Президент України Володимир Зеленський та Президент Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Глава України зазначив, що це сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
За його словами, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
«Допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.
Дякую Фінляндії за підтримку України і нашого народу! Дякую за допомогу!», - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.
Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки.
Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.
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