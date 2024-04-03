Практика судів
  1. В Україні

Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

15:14, 3 квітня 2024
Фінляндія надаватиме Україні довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський та Президент Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Глава України зазначив, що це сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

За його словами, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

«Допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

Дякую Фінляндії за підтримку України і нашого народу! Дякую за допомогу!», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки. 

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Укрексімбанку» доведеться виплатити 2,5 млн грн за вимушений прогул звільненому через скандал з журналістами «Схем» начальнику управління внутрішньої безпеки – рішення ВС

Верховний Суд розглянув справу екс-начальника управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку», який хотів поновитися на роботі після скандалу з журналістами «Схем».

Печерський райсуд Києва тимчасово отримає нову суддю

З першої спроби тимчасово знайти одразу шість суддів для Печерського суду столиці ВККС не вдалося.

Володимир Зеленський двома указами вніс зміни до Положення про проходження громадянами військової служби у ЗСУ

Два укази Президента про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах були опубліковані одночасно.

У Раді пояснили мету законопроекту про заборону арешту майна третіх осіб, які купили його на відкритих торгах або є добросовісними набувачами

Як пояснив Ігор Фріс, кількість позовів, коли у людей, не причетних до кримінальної справи, накладають арешти на нерухомість і потім роками обмежують їх права, закриваючи і відкриваючи кримінальні справи знову і знову, досягла свого апофеозу в минулому році.

На посади суддів ВАКС та АП ВАКС претендують 238 кандидатів: цікаві нюанси конкурсу

На десять вакантних посад суддів Апеляційної палати претендують 11 суддів ВАКС, а також їх помічники.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду