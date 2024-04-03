У Венесуелі за два місяці до 115-річчя помер найстаріший чоловік світу

Найстаріший чоловік у світі Хуан Вінсенте Перес Мора помер у віці 114 років.

Джерело фото: Тwitter / Nicolás Maduro

Найстаріший чоловік світу Хуан Вінсенте Перес Мора помер у віці 114 років у своєму рідному місті Ель-Кобре, Венесуела. Про це повідомив президент країни Ніколас Мадуро.

За даними Mirror, чоловік помер за два місяці до свого 115-річчя.

Перес Мора народився 27 травня 1909 року і протягом понад півстоліття працював фермером, в основному займаючись вирощуванням цукрової тростини та кави. Його дружина померла у 1997 році після 60 років подружнього життя.

У 2022 році Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала Переса Мору найстарішим чоловіком у світі, коли йому виповнилося 112 років.

Він залишив по собі велику родину, яка налічує 11 дітей, 41 онука, 18 правнуків та 12 праправнуків.

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