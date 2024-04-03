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В Венесуэле за два месяца до 115-летия умер самый старый мужчина мира

19:30, 3 апреля 2024
Самый старый мужчина в мире Хуан Винсенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет.
В Венесуэле за два месяца до 115-летия умер самый старый мужчина мира
Источник фото: Тwitter / Nicolás Maduro
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Самый старый мужчина мира Хуан Винсенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет в своем родном городе Эль-Кобре, Венесуэла. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

По данным Mirror, мужчина умер за два месяца до своего 115-летия.

Перес Мора родился 27 мая 1909 года и в течение более полувека работал фермером, в основном занимаясь выращиванием сахарного тростника и кофе. Его жена умерла в 1997 году после 60 лет супружеской жизни.

В 2022 году Книга рекордов Гиннеса официально признала Переса Мору самым старым мужчиной в мире, когда ему исполнилось 112 лет.

Он оставил после себя большую семью, которая насчитывает 11 детей, 41 внука, 18 правнуков и 12 праправнуков.

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