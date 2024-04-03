Украина и Финляндия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Финляндии Александр Стубб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
Глава Украины отметил, что это сильный документ, подтверждающий готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
По его словам, Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной сферах и в сфере реформ.
«Помогает Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.
Спасибо Финляндии за поддержку Украины и нашего народа! Спасибо за помощь!», - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой.
Также Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Кроме того, Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.
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