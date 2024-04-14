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Адвокат просив заставу замість арешту для депутата, який нетверезий збив на смерть жінку: що вирішив суд

19:21, 14 квітня 2024
Апеляційний суд відхилив прохання адвоката визначити розмір застави депутату міськради, тому він перебуватиме у СІЗО.
Адвокат просив заставу замість арешту для депутата, який нетверезий збив на смерть жінку: що вирішив суд
Фото: Чернівецька обласна прокуратура
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Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду залишила без змін ухвалу слідчого судді про обрання відносно посадовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня 2024 року за вчинення ДТП. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного, який просив скасувати ухвалу суду І інстанції та застосувати альтернативний запобіжний захід із визначенням розміру застави, суд залишив без задоволення.

Ухвала Чернівецького апеляційного суду набрала законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За версією слідства, 29 березня, близько 20.00 год., підозрюваний депутат Сокирянської міської ради, керуючи автомобілем марки «Audi-A6», рухався в м. Сокиряни в напрямку с. Коболчин.

Перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, він здійснив наїзд на 43-річну місцеву мешканку, яка йшла з велосипедом, обладнаним світловідбивальними елементами, вздовж лівого краю проїзної частини дороги назустріч автомобілю.

Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій не зупинився, не намагався надати першочергову допомогу потерпілій та не викликав екстрену медичну допомогу, а втік. Жінка від отриманих травм померла на місці події.

30 березня водія затримали, і в той же день йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 286-1 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого») та ч. 3 ст. 135 КК України («Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані»).

Наразі триває досудове розслідування.

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