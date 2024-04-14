Поляки на квадроциклах заблукали і заїхали незаконно в Україну – відео

Іноземці на квадроциклах незаконно перетнули кордон України.

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Українські прикордонники затримали громадян Польщі, які незаконно перетнули кордон України з Угорщиною, рухаючись на квадроциклах до Стамбулу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«Четверо поляків поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули угорсько-український кордон. Прикордонний наряд затримав порушників», - зазначили у ДПСУ.

Як з'ясували прикордонники, затримані поляки є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів.

Зазначається, що чоловіки саме долали маршрут від Кракова до Стамбула, щодоби, здебільшого бездоріжжям, проїжджали 300 км, але втратили звʼязок, заблукали й так опинилися в Україні.

За незаконний перетин кордону на іноземців прикордонники склали адмінпротоколи. Невдовзі в порядку реадмісії їх повернуть до Угорщини.

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