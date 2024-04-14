Поляки на квадроциклах заблудились и заехали незаконно в Украину – видео

Иностранцы на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины.

Украинские пограничники задержали граждан Польши, которые незаконно пересекли границу Украины с Венгрией, двигаясь на квадроциклах в Стамбул. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«Четверо поляков вне пунктов пропуска тремя квадроциклами и мотоциклом пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей», - отметили в ГПСУ.

Как выяснили пограничники, задержанные поляки являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов.

Отмечается, что мужчины как раз преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула, ежесуточно, по большей части по бездорожью, проезжали 300 км, но потеряли связь, заблудились и так оказались в Украине.

За незаконное пересечение границы на иностранцев пограничники составили админпротоколы. Вскоре в порядке реадмиссии их вернут в Венгрию.

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