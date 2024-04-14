В полиции уточнили детали ДТП, которое произошло в окрестностях Киева при участии шести авто

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля уснул за рулем.

Источник фото: Полиция Киева

В воскресенье утром в окрестностях Киева, а именно на 17-м км Брест-Литовского шоссе произошло столкновение шести автомобилей. Об этом сообщили в полиции.

Как установили следователи на месте происшествия, водитель грузового автомобиля «MAN», двигаясь в сторону Киева, столкнулся с задней частью попутного микроавтобуса марки «Мерседес Спринтер». Водитель последнего транспортного средства, в свою очередь, потерял курсовую устойчивость и допустил столкновение с четырьмя иномарками.

В результате ДТП телесные повреждения получили 8 пассажиров микроавтобуса «Мерседес Спринтер» в возрасте от 26 до 83 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, их состояние сейчас устанавливается, замечают в полиции.

По предварительной информации, виновник ДТП, 53-летний водитель грузового автомобиля, был трезв и уснул за рулем. Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Источник фото: Полиция Киева

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