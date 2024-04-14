Оккупанты готовят на Запорожской АЭС провокацию «под чужим флагом», — Генштаб

В Генштабе отметили, что безопасность Запорожской АЭС не может быть гарантирована, пока оккупанты находятся на станции.

Генштаб ВСУ сообщает, что по имеющимся данным разведки, рф готовится к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции - еще одной операции под фальшивым флагом.

"Только за последние недели россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС. Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС", - подчеркнули в Генштабе.

Также там отметили, что Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов.

"Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции", - сказали в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что безопасность Запорожской АЭС не может быть гарантирована, пока российские войска находятся на станции.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что все энергоблоки оккупированной Запорожской АЭС перевели в состояние "холодной" остановки.

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