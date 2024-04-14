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Льготы на квартиры и бонусы: в Минобороны сообщили, как будут мотивировать служить в ВСУ

18:06, 14 апреля 2024
Желающие вступить в Вооруженные силы Украины получат определенные льготы.
Льготы на квартиры и бонусы: в Минобороны сообщили, как будут мотивировать служить в ВСУ
Источник фото: Миноборони
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Украинцы, которые захотят вступить в ВСУ, получат определенные льготы и бонусы на покупку квартиры или другие бонусы. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин во время телемарафона.

«Нужно поддерживать людей, которые хотят вступить в ряды ВСУ и вообще в Силы обороны. Те люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы и бонусы. К примеру, 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит», – рассказал Лазуткин.

По его словам, после первого года контракта человек может получить еще 100 тысяч гривен.

«Если хочет купить машину, то в течение трех месяцев после подписания контракта можно будет получить 150 тысяч гривен. Освобождаются от выплаты пени в некоторых случаях – много таких моментов», – рассказал Лазуткин.

По его словам, подробную информацию могут предоставить в рекрутинговых центрах.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Министерстве обороны оцифровали данные мужчин призывного возраста во всех областях Украины и Киеве. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Украины.

Добавим, что Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил.

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