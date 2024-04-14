В Киеве остановили аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка – в КГГА прокомментировали

Новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору обещают разработать вместе с киевлянами.

Источник фото: Укринформ

В столице остановили проведение аукциона по предоставлению в аренду Житнего рынка.

Как пишут в КГГА, прислушавшись к общественности, Департамент промышленности и развития предпринимательства обратился к Департаменту коммунальной собственности с просьбой отменить проведение аукциона 15 апреля. Новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору обещают разработать вместе с киевлянами.

«Учитывая резонанс среди общества Киева относительно сохранения «Житнего рынка» и его целевого назначения, мы приняли решение не проводить аукцион сейчас, наработать вместе с киевлянами новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору. На это нам нужно дополнительное время», – сообщил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков.

Он добавил, что главным условием аренды Житнего рынка останется срочное проведение капитального ремонта и сохранение функционала. Ведь Житней рынок на Подоле – один из старейших рынков Киева. Современное его помещение построили еще в 1980 году. И сегодня, после более 40 лет эксплуатации, он нуждается в капитальном ремонте, чтобы соответствовать современным реалиям.

В то же время, именно видение концепции возрождения рынка обязательно должно быть согласовано с киевлянами. Над этим и будут работать в ближайшее время профильные департаменты совместно с представителями общественности, заявили в КГГА.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве Житний рынок на Подоле выставили на аукцион по аренде. Потом . Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что аукцион отложили.

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