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Детям погибших добровольцев, которые не входили в состав ДФТО, увеличат выплаты

17:26, 14 апреля 2024
Повышение произошло автоматически, поэтому не нужно дополнительных обращений и оформления.
Детям погибших добровольцев, которые не входили в состав ДФТО, увеличат выплаты
Источник фото: unsplash
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С апреля дети погибших добровольцев, которые не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО), будут получать помощь в повышенном размере.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

«Из-за правовой неопределенности до 1 апреля 2024 года дети погибших добровольцев, которые не были оформлены в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО), получали более низкие выплаты, чем дети погибших Защитников и Защитниц Украины.

Чтобы восстановить справедливость, в марте Правительство приняло решение об увеличении размеров адресной помощи детям погибших Защитников-добровольцев, которые не входили в ДФТО», - сообщили в Минсоцполитики.

С 1 апреля размер помощи повышен с 2361 грн до 7800 грн на одного несовершеннолетнего ребенка и до 6100 грн – на каждого, если в семье двое и более детей. Выплата в таких размерах будет производиться ежемесячно.

В Минсоцполитики подчеркнули, что повышение произошло автоматически, поэтому не нужно дополнительных обращений и оформления.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине обещают учитывать справки о составе семьи при оказании помощи для ВПЛ.

Также в Минсоцполитики ответили, когда поступят деньги ВПЛ, которые имеют право на выплату и не получили ее в марте.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в приложение Дія вернулись услуги для внутренне перемещенных лиц с рядом усовершенствований.

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