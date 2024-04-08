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В приложение Дія вернулись услуги для внутренне перемещенных лиц с рядом усовершенствований

18:27, 8 апреля 2024
Теперь подавать заявление можно за всю семью.
В приложение Дія вернулись услуги для внутренне перемещенных лиц с рядом усовершенствований
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В приложение Дія вернули услугу для людей, которые из-за войны вынуждены были покинуть дома. По словам Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, услугу доработали вместе с Минсоцполитики.

Теперь регистрировать справку и оформлять выплаты можно себе, жене или мужу и детям. Раньше каждый подавал заявление за себя.

Также можно получить справку и выплаты на детей, которые родились уже после переезда — данные о них автоматически подтянутся из свидетельства о рождении. Для этого необходимо обновить приложение.

«Выплаты поступят на карту того, кто подавал одно заявление для всех. Справка о ВПЛ будет в Дії, а деньги — на карте єПідтримка. Сервис доступен только для граждан, у которых еще нет справки ВПЛ», — отметил Федоров.

Как воспользоваться сервисом:

  • Обновите Дію — Зайдите в приложение и нажмите — Сервисы — Услуги для ВПЛ — Помощь для ВПЛ.
  • Укажите текущее местоположение и подтвердите геолокацию.
  • Если подаете заявление на партнера или ребенка — добавьте информацию о них.
  • Выберите карту єПідтримка, чтобы получить денежную помощь.
  • Укажите, какая помощь вам необходима — потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке, и оставьте контактные данные.

Также в Минсополитики ответили, когда поступят деньги ВПЛ, которые имеют право на выплату и не получили ее в марте.

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