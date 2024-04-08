У застосунок Дія повернулися послуги для внутрішньо переміщених осіб з низкою вдосконалень

Тепер подавати заяву можна за всю родину.

У застосунок Дія повернули послугу для людей, які через війну вимушені були покинути домівки. За словами Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, послугу доопрацювали разом із Мінсоцполітики.

Тепер реєструвати довідку та оформлювати виплати можна для себе, дружини чи чоловіка та дітей. Раніше кожен подавав заяву за себе.

Також можна отримати довідку й виплати на дітей, які народилися вже після переїзду — дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження. Для цього потрібно оновити застосунок.

«Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в Дії, а гроші — на картці єПідтримка. Сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО», — зазначив Федоров.

Як скористатися сервісом:

Оновіть Дію — Зайдіть у застосунок та натисніть — Сервіси — Послуги для ВПО — Допомога для ВПО.

Вкажіть своє поточне місцеперебування та підтвердьте геолокацію.

Якщо подаєте заяву на партнера чи дитину — додайте інформацію про них.

Виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати грошову допомогу.

Вкажіть, яка допомога вам необхідна — потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, та залиште контактні дані.

Також у Мінсополітики відповіли, коли надійдуть гроші ВПО, які мають право на виплату і не отримали її у березні.

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