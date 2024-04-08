Практика судів
  1. В Україні

У застосунок Дія повернулися послуги для внутрішньо переміщених осіб з низкою вдосконалень

18:27, 8 квітня 2024
Тепер подавати заяву можна за всю родину.
У застосунок Дія повернулися послуги для внутрішньо переміщених осіб з низкою вдосконалень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунок Дія повернули послугу для людей, які через війну вимушені були покинути домівки. За словами Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, послугу доопрацювали разом із Мінсоцполітики.

Тепер реєструвати довідку та оформлювати виплати можна для себе, дружини чи чоловіка та дітей. Раніше кожен подавав заяву за себе.

Також можна отримати довідку й виплати на дітей, які народилися вже після переїзду — дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження. Для цього потрібно оновити застосунок.

«Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в Дії, а гроші — на картці єПідтримка. Сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО», — зазначив Федоров.

Як скористатися сервісом:

  • Оновіть Дію — Зайдіть у застосунок та натисніть — Сервіси — Послуги для ВПО — Допомога для ВПО.
  • Вкажіть своє поточне місцеперебування та підтвердьте геолокацію.
  • Якщо подаєте заяву на партнера чи дитину — додайте інформацію про них.
  • Виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати грошову допомогу.
  • Вкажіть, яка допомога вам необхідна — потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, та залиште контактні дані.

Також у Мінсополітики відповіли, коли надійдуть гроші ВПО, які мають право на виплату і не отримали її у березні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Я не буду танцювати, обіцяю» — канцлер Німеччини Олаф Шольц завів акаунт у TikTok

Канцлер Німеччини приєдналася до президента США Джо Байдена та лідера Франції Еммануеля Макрона на відеоплатформі TikTok.

За фактом вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відкрили кримінальне провадження

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого зловживання та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК через вручення повістки журналісту Слідства.інфо.

Комітет рекомендував парламенту схвалити законопроект про мобілізацію засуджених

Засуджені, що мобілізувалися, таким чином отримають умовно-дострокове звільнення.

Законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки винесуть на повторне перше читання

Доопрацьована комітетом версія передбачає відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисяч грн, для юросіб – від 34 тисяч грн

Тюремних термінів за відмову від проходження медогляду не буде, однак будуть штрафи для громадян та юросіб за порушення законів про мобілізацію, а також необхідно буде повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова