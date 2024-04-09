У Франції штрафуватимуть пацієнтів за пропуск прийому до лікаря

З них хочуть стягувати по 5 євро.

У Франції збираються штрафувати на €5 тих, хто записується на прийом до лікаря, а потім пропускає його. Про це заявив премʼєр-міністр Франції Габріель Атталь, передає видання Le Monde.

Зазначається, що штрафи — один із кількох заходів для підвищення рівня охорони здоровʼя у країні.

Як стало відомо, у Франції пацієнти щороку пропускають 27 мільйонів прийомів.

«Ми не можемо цього допускати», — сказав Атталь.

Також він додав, що такий підхід може звільнити від 15 до 20 мільйонів записів на рік для інших людей.

За його словами, відповідний законопроєкт найближчим часом представлять парламенту, і уряд хоче, щоб штрафувати за пропущені прийоми могли вже з 1 січня наступного року.

За цим законопроєктом, штраф матиме виплатити будь-яка людина, котра не зʼявиться на запис до лікаря або скасує прийом менш ніж за добу. Лікарі зможуть позбавити пацієнта штрафу, якщо вирішать, що причина неявки була достатньо вагомою.

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