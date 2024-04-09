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За 30 000 грн «знаходила» в ухилянтів захворювання: викрили лікарку

07:18, 9 квітня 2024
Жінка склала та видала пацієнту виписку з медичної карти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань.
За 30 000 грн «знаходила» в ухилянтів захворювання: викрили лікарку
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Правоохоронці повідомили про підозру завідувачці інфекційного відділення одного з медичних закладів Дніпропетровської області, яка за неправомірну вигоду вносила до офіційних документів завідомо неправдивих відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, лікарка у січні 2024 року склала та видала пацієнту виписку з медичної карти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань, які є підставою для подальшого визнання його непридатним до військової служби. Свої послуги лікарка оцінила в 30 тис. грн.

У прокуратурі нагадали, що 7 лютого вже повідомлено про підозру жителю м. Білопілля Сумського району за фактом організації схеми незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України, підбурювання до надання неправомірної вигоди та незаконного обігу вогнепальної зброї і бойових припасів.

Підозрюваний влаштовував військовослужбовців або військовозобов’язаних в медичні заклади Дніпропетровської області. Після нібито лікування пацієнти отримували виписки із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності у них серйозних захворювань. У подальшому це було підставою для визнання осіб непридатними до військової служби, відтак ухилянти отримували можливість виїжджати за межі України.

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