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Працевлаштування неповнолітніх працівників: на що звернути увагу

07:00, 9 квітня 2024
У потенційного неповнолітнього працівника не повинно бути медичних протипоказань.
Працевлаштування неповнолітніх працівників: на що звернути увагу
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Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає про особливості працевлаштування неповнолітніх працівників. 

Зазначається, що неповнолітні особи (від 14 до 18 років) у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Водночас вони користуються низкою суттєвих пільг щодо охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці.

Підлітки не можуть працювати у небезпечних і шкідливих умовах, під землею, на теплових і атомних електростанціях, на нафто- і газовидобувних підприємствах та інших роботах із Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Їх не можна залучати до нічних (з 22:00 до 6:00), понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.

Працівники до 18 років також не можуть переміщувати та підіймати речі вагою понад граничні норми. Крім того, вантажна робота обмежується за часом – не більше однієї третини робочого часу. Іншими словами, якщо працівник працює 7 годин на день, то вантажна робота не має тривати понад 2,3 години.

Насамперед трудовий договір із неповнолітнім працівником укладайте лише у письмовій формі.

У потенційного неповнолітнього працівника не повинно бути медичних протипоказань. Тому він має пройти медичне обстеження і надати довідку. Такий профогляд має стати щорічною традицією – допоки працівнику не виповниться 21 рік.

Крім того, ви не можете встановлювати випробувальний термін для неповнолітніх під час прийняття на роботу.

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