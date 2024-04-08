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У МВС запустили опитування щодо володіння зброєю

18:09, 8 квітня 2024
Думка громадян має допомогти впровадити нові послуги на Порталі Дія.
У МВС запустили опитування щодо володіння зброєю
Джерело фото: Artem Zhukov / Unsplash
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Міністерство внутрішніх справ вирішило поцікавитися думкою українців, щодо володіння зброєю. А саме, вивчити громадську думку щодо державного сервісу у сфері обігу зброї та роботи «Єдиного реєстру зброї».

У МВС зазначають, що думка громадян допоможе удосконалити надання цифрових послуг у «Єдиному вікні для громадян», зокрема, отримання дозволів на зброю та впровадити нові послуги на Порталі Дія.

Опитування, яке можна пройти за кілька хвилин, триватиме впродовж місяця.

Громадяни зможуть також подати свої пропозиції щодо цифрового сервісу у сфері обігу зброї в останньому блоці опитувальника.

Взяти участь у опитування можна за посиланням – тут.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко розповів, що передбачатиме законодавство про зброю.

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