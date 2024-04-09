У Житомирі водій напідпитку влаштував подвійну ДТП, у якій загинув 15-річний хлопець: йому оголосили підозру

Він не справився з керуванням та на швидкості в’їхав у вантажівку.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

У Житомирі чоловіку оголосили підозру у скоєнні подвійного ДТП із загиблим. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 квітня чоловік, керуючи автомобілем у нетверезому стані, скоїв аварію на одній з вулиць Житомира.

Підозрюваний їхав у місто з відпочинку, де збиралася компанія. Він не справився з керуванням та на швидкості в’їхав у вантажівку, що рухалася попереду.

Від зіткнення автівку відкинуло на зустрічну смугу дороги, де вона збила мопед з двома неповнолітніми. Унаслідок ДТП 15-річний хлопець загинув на місці події. 14-річна пасажирка отримала травми.

За допомогою драгера у підозрюваного виявлено 0,99 проміле алкоголю. Наразі його взято під варту без права внесення застави.

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