Окупанти розносять платіжки по зруйнованих будинках Маріуполя, — міськрада, фото

Російські окупанти приносять квитанції за комунальні платежі у зруйновані будинки.

Фото: Маріупольська міська рада

Російські загарбники в окупованому Маріуполі розносять "платіжки" за комунальні послуги, який не надають. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Жителі окупованого міста отримують квитанції за комунальні послуги, яких немає. Більш того, їх принесли навіть до зруйнованих квартир, де ніхто не живе. З такою ситуацією стикнулися власники квартир у будинку на вулиці Троїцькій, 16. Квартира перебуває в аварійному стані, в ній немає навіть батарей. А ось рахунок за опалення принесли", - розповіли у міськраді.

Зазначається, що окупанти не ремонтують внутрішні мережі будинків, а ось квитанції за комунальні несуть.

Фото: Маріупольська міська рада

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